Американский боевик о спасении российского президента не пустили в прокат

Минкультуры России не выдало прокатное удостоверение американскому фильму Донована Марша «Хантер Киллер», его прокат должен быть стартовать 1 ноября.

В боевике «Хантер Киллер», в котором главные роли сыграли Гарри Олдман и Джерард Батлер, рассказывается история экипажа американской субмарины, пытающегося предотвратить Третью мировую войну, передает ТАСС.

Так, субмарина участвует в операции по спасению президента России из рук устроивших государственный переворот мятежников.

Фильм ранее запретили на Украине: министерство культуры страны ссылалось на закон, запрещающий прокат фильмов, в которых демонстрируется мощь российской армии.

Отмечается, что в картине помимо голливудских звезд задействованы и российские актеры: Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижикин.

Журнал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что компания Megogo Distribution разослала партнерам-кинотеатрам письмо с просьбой временно убрать из расписания на 1 ноября сеансы фильма «Хантер Киллер».

Лента так и не получила прокатное удостоверение, без которого публичная демонстрация фильма на территории России незаконна.

В письме дистрибутора, текст которого приводит издание, указывается, что «все материалы и документы (по фильму) были сданы заранее, просмотровка фильма была передана за полтора месяца», однако компания не получила ответа от Минкультуры о выдаче прокатного удостоверения.

Кроме того, в течение всего дня 31 октября представители Megogo Distribution пытались выяснить номер и дату выдачи прокатного удостоверения, однако сделать это не удалось. Сотрудники Министерства культуры отвечали, что прокатное удостоверение находится на подписании.

Ранее сообщалось о проблемах с прокатным удостоверением для фильма «Похищенные сокровища Европы».