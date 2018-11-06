Роскосмос планирует установить камеры наблюдения на МКС

Рассматривается возможность установки камер видеонаблюдения на российском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщили в Роскосмосе.

«Такой проект готовится», – ответили РИА «Новости» в пресс-службе Роскосмоса на вопрос о возможности установки камер на МКС.

Сейчас на российском сегменте станции камер нет. Сообщалось, что Роскосмосу пришлось запрашивать у НАСА записи с американских камер для расследования причин появления отверстия в корабле «Союз МС-09».

На прошлой неделе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что отверстие в корабле «Союз МС-09» могло появиться на космодроме Байконур.

Также стало известно, что российские космонавты могут выйти в открытый космос для осмотра дыры 10–11 декабря.

В августе стало известно, что российские космонавты на МКС с отставанием выполняют программу выхода в открытый космос в связи с поломкой камеры Go-Pro, на которую фиксируется их работа.