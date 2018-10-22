Определены даты осмотра космонавтами дыры в «Союзе»

Российские космонавты могут выйти в открытый космос для осмотра дыры в космическом корабле «Союз МС-09» 10-11 декабря, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Обследованием отверстия займутся находящийся на борту МКС Сергей Прокопьев и Олег Кононенко, который должен отправиться на орбиту третьего декабря, сообщил источник, передает РИА «Новости».

«Точная дата станет известна после решения госкомиссии о возобновлении пусков ракет «Союз-ФГ», от чего зависит дата пилотируемого полета. После прибытия на станцию космонавту нужно около недели на адаптацию к условиям космоса, прежде чем он будет способен без проблем работать в открытом космосе», – пояснил собеседник.

Также источник добавил, что весь инструмент, нужный для вскрытия теплозащиты и противометеоритной защиты «Союза» есть на МКС, поэтому дополнительного оборудования доставлять не нужно.

Напомним, в борту корабля «Союз МС-09» обнаружили отверстие. Комиссия по расследованию причин установила, что оно было проделано намеренно.

После аварии ракеты-носителя «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» обследование дыры на корабле отложили.