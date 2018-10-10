Стало известно об отмене обследования дыры в «Союзе» из-за аварии

Запланированные ранее выходы российских и американских космонавтов в открытый космос, в том числе для обследования дыры в корпусе корабля «Союз МС-09», отменены из-за аварии при старте ракеты «Союз-ФГ», сообщил источник.

В связи с аварией отменен выход российских космонавтов в космос для обследования «дыры» в «Союзе». Также отменены два выхода американских астронавтов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, следующий пуск к МКС может быть проведен досрочно. Это связано с большой нагрузкой на действующий экипаж станции.

Однако новый пуск возможен только после окончания расследования, и пострадавший в инциденте экипаж в нем участвовать не будет.

На работу МКС авария не повлияет, сообщил источник ТАСС. По его словам, у экипажа станции достаточно запасов.

Ранее в четверг стало известно, что пробы с просверленного корабля «Союз МС-09» доставлены на Землю и переданы криминалистам.

Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя.

Экипаж корабля приземлился в Казахстане, космонавты живы, их уже достали из спускаемого аппарата.

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал об обстоятельствах аварии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения космонавтов.