Криминалистам переданы пробы с просверленного «Союза МС-09»

Пробы с корабля «Союз МС-09» доставлены на Землю и переданы криминалистам, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Пробы привезли на «Союзе МС-08». Корабль приземлился в Казахстане, его доставили в РКК «Энергия», передает РИА «Новости».

Криминалистам передана укладка с пылевым фильтром (в который могла забиться металлическая стружка), стоявшим в «Союзе МС-09», пробы с внутренней поверхности бытового отсека, а также со скафандров экипажа. Скафандры хранятся в том же отсеке. Если отверстие проделали в космосе, то на них могла осесть алюминиевая пыль.

Криминалисты взяли пробы из «Союза МС-08» и летных скафандров его экипажа.

Напомним, в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, нашли просверленное отверстие. 1 октября комиссия по расследованию причин установила, что дыра была проделана преднамеренно.