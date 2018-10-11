Рогозин назвал приоритетную версию появления дыры в «Союзе»

Отверстие в корабле «Союз МС-09» могло появиться на космодроме Байконур, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы отрицаем, что это могло быть сделано на московском заводе. Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

По его словам, технологическая цепочка производства корабля предполагает, что к нему не может подойти посторонний: вход в цеха производится по магнитным пропускам, везде камеры, а инструмент выдается под расписку.

Рогозин сообщил, что космонавты должны вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и противометеоритную защиту корабля, чтобы осмотреть отверстие.

«Если там есть герметик, значит, отверстие было сделано на Земле», – уточнил он.

Корабль «Союз МС-09» останется в составе МКС до 20 декабря.

На прошлой неделе стало известно, что российские космонавты могут выйти в открытый космос для осмотра дыры в космическом корабле «Союз МС-09» 10–11 декабря.

В конце августа в обшивке корабля «Союз МС-09» обнаружили отверстие. Комиссия по расследованию причин установила, что оно было проделано намеренно. Изначально расследование велось по трем направлениям.

После аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» обследование дыры на корабле отложили.