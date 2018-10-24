Лавров: Потери ЕС от санкций против России превысили 100 млрд евро

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что экономические потери стран Евросоюза от навязанных Соединенными Штатами антироссийских санкций, по некоторым оценкам, значительно превышают 100 млрд евро.

Лавров ответил, что цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные, передает ТАСС.

«По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 млрд евро», – сообщил глава МИД России, подчеркнув, что санкции европейских стран против Москвы были введены по прямой указке Вашингтона.

«Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут», – указал Лавров в интервью испанскому изданию El Pais.

Глава МИД России выразил уверенность, что состояние отношений между России и ЕС не может считаться нормальным, обратив внимание, что «мифическая «российская угроза» навязывается европейцам, по большей части, извне».

Министр подчеркнул, что «объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу».

«Важно, чтобы это понимание (об убыточности санкционного курса) пришло, наконец, к европейским политикам, – сказал Лавров. – Мы неоднократно говорили о готовности отменить [российские] контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали».

Напомним, в начале июля Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода, до 31 января 2019 года.