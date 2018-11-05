Два человека погибли в результате обрушения моста в ХМАО

Два человека погибли при крушении моста в Ханты-мансийском автономном округе, сообщил источник в экстренных службах.

«При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы», – сказал источник, передает ТАСС.

Бригада разбирала недействующий мост, добавил собеседник агентства.

Глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сказал, что состояние пострадавших врачи оценивают как среднее и тяжелое.

«Сейчас им на месте оказывается помощь, работают пять бригад скорой помощи. Их планируется доставить в больницу Нефтеюганска», – пояснил Добровольский.

В региональном МЧС добавили, что переправа находилась в стадии реконструкции.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате обрушения моста.