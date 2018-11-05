В Британии назвали половину русских экспатов информаторами Кремля

Русские в Британии опасаются, что до половины их соотечественников-экспатриантов являются информаторами Кремля, пишет The Times со ссылкой на исследование аналитического центра Henry Jackson Society.

«Некоторые российские шпионы действуют в Британии по «довольно простому сценарию» и мало заботятся о том, чтобы заметать свои следы», – говорится в исследовании. The Times приводит на этот счет мнение Владимира Ашуркова, одного из бывших топ-менеджеров консорциума «Альфа-Групп», который, по данным издания, боится слежки, пишет InoPressa.

Утверждается, что Ашурков понял, что за ним следят, когда он встретился за кофе с одним российским бизнесменом в Лондоне.

«Когда этот бизнесмен в следующий раз поехал в Москву, на следующей же неделе он встретился с некоторыми людьми из спецслужб. Они знали о нашей встрече, где мы встречались и что мы обсуждали», – приводятся слова Ашуркова.

В докладе аналитического центра утверждается, что русские в Британии считают от четверти до половины экспатов-соотечественников информаторами.

«Остается неясным, все ли «информаторы» являются физическими лицами, которые напрямую отчитываются перед дипломатами, либо в их числе есть болтливые русские, повторяющие информацию, которая в итоге доходит до посольства», – говорится в статье The Times.