Украинские силовики снова сообщили о потерях в Донбассе

За минувшие сутки в Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения, заявили в пресс-службе операции объединенных сил Украины.

Утверждается, что ополченцы якобы применяли запрещенное минскими соглашениями договоренности. Обстрелы, как утверждается, велись в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское, передает УНИАН.

В результате боевых действий, как утверждается, один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один получил ранения средней тяжести.

Подчеркивается, что украинские силовики ответили огнем на «обстрелы», в результате якобы три ополченца погибли, еще четверо ранены.

Народная милиция ЛНР сообщает, что подразделения украинских силовиков шесть раз за сутки обстреляли позиции ополченцев из минометов, гранатометов, боевых машин пехоты и крупнокалиберного стрелкового оружия, передает ТАСС.

Накануне украинские силовики также сообщили о потерях – были ранены трое военных ВСУ.