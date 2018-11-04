Киев заявил о ранении троих украинских силовиков в Донбассе за сутки

В результате столкновений в Донбассе за минувшие сутки получили ранение трое украинских силовиков, убиты трое ополченцев, заявили в пресс-центре Операции объединенных сил Украины.

Утверждается, что ополченцы якобы дважды атаковали украинских силовиков с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В боевых столкновениях пострадали два украинских силовика, погибли якобы трое ополченцев, еще трое получили ранения, сообщает «Апостроф».

При этом не уточняется, где именно происходили столкновения и кто их инициировал.

Еще один украинский военный, как утверждается, ранен при обстреле позиций у населенного пункта Новотошковский.