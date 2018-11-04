Врио главы Забайкалья объяснил пользу от перевода региона в ДФО

Решение президента России Владимира Путина о передаче Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ позволит региону получить эффективные инструменты для развития экономики, заявил врио губернатора Александр Осипов.

«На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Принятое решение дает нам эти инструменты», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что ранее занимал пост первого заместителя министра Минвостокразвития, в связи с чем хорошо знаком с дальневосточными преференциями. Более того, Осипов сообщил, что руководил разработкой многих из них.

Ранее в воскресенье Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкалья из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.