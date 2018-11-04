Флешмоб в честь Дня народного единства прошел в ТЦ в Химках

В день народного единства в ТЦ «Мега» в Химках прошел флешмоб – в полдень гимн России исполнили рыцари, витязи, космонавты, ученые и музыканты.

Посетители ТЦ также подпевали. Представление, организованное Главным управлением социальных коммуникаций и общественной палаты Московской области, проходит каждые два часа до восьми вечера, передает телеканал «360».

«Московская область и общественная палата Московской области всегда ищет новые форматы коммуникации с людьми», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

История подмосковных городов представлена на специальных площадках в зоне фудкорта. Дубна показывает научные достижения, Коломна и Зарайск – историю, Химки – живопись.

Председатель совета по правам человека при губернаторе региона Марина Юденич сказала, что праздник должен был получиться открытым, подвижным и понятным.

«В торговые центры люди приходят семьями, и, наверное, правильная идея заключается в том, чтобы не зазывать людей на праздник, а прийти к ним с праздником. Такой посыл был», – отметила она.

В течение дня организованы лектории, на которых выступают Марина Юденич, глава Химок Дмитрий Волошин, актер Алексей Огурцов.

«Традиционно ежегодно в празднике принимают участие тысячи людей. Все понимают, что мы должны быть едины, все помнят о тех подвигах наших предков, которыми мы сегодня гордимся, и для нас это большой праздник», – сказал Волошин и поздравил всех с праздником.

Кроме того, на празднике можно было сыграть на гуслях, посмотреть на танцы юных космонавтов, сообщили в ОП Московской области в Instagram.

В воскресенье в России отмечают День народного единства. В честь праздника на Поклонной горе организовали патриотический флешмоб «Россия – это мы!», разместили огромное граффити.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Он отметил, что на рубежных этапах истории России ее будущее определяли мужество, сплоченность и воля народа.