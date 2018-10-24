В России отмечают День народного единства

В воскресенье по всей стране проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.

Празднование Дня народного единства началось в Якутске, где состоялся торжественный митинг общественности на площади Петра Бекетова – основоположника города, землепроходца, исследователя Сибири. На митинг в 20-градусный мороз собрались несколько сотен жителей, которые приняли участие в праздничных флешмобах и танцевальных акциях, передает ТАСС.

Митинг продолжился танцевальным флешмобом народов России, участники исполнили традиционный круговой танец якутов – осуохай. Также прошли мастер-классы по приготовлению одного из любимых блюд жителей Якутии строганины – нарезанной стружкой замороженной рыбы.

Жители города также совершат традиционный Крестный ход и молебен в честь Казанской иконы Божьей матери и Дня народного единства, состоятся акция «Россия – это мы», выставка археологических находок «Якутск: история под ногами».

В Чите православные прошли крестным ходом по центру города в День народного единства. В нем приняли участие около 3 тыс. верующих. На Театральной площади в воскресенье выступают артисты ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», пройдет флешмоб «Хоровод дружбы».

На Камчатке также мероприятия уже подходят к концу. В полдень по местному времени на главной площади Петропавловска-Камчатского собралось несколько сотен горожан, пришедших на праздничный концерт по случаю Дня народного единства. В своих национальных костюмах на площадь пришли представители многочисленных диаспор. В Петропавловске-Камчатском празднование также перешло на береговую линию Авачинской бухты, где начался корякский обрядовый праздник «Хололо» - коренные жители Камчатки знакомили пришедших со своими традициями.

Празднование Дня народного единства в Южно-Сахалинске также началось с торжественного шествия с иконой Казанской Божией Матери. В шествии приняли участие несколько сотен человек. Некоторые диаспоры преодолели весь путь в национальных костюмах – без верхней одежды.

«Русь пережила множество потрясений, но разные народы объединялись и одерживали победу. Нужно помнить об этом всегда», – напомнила Щербина участникам торжеств.

Все мероприятия, которые намечены в воскресенье в Южно-Сахалинске, проходят под девизом «Искусство объединяет», а главной площадкой станет территория исторического парка «Россия – моя история».

В Москве проходит праздничная Божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля по случаю дня Казанской иконы Божией Матери, совпадающего с Днем народного единства. Ее возглавил патриарх Кирилл, торжества посвящены государственному празднику и церковному. В 1612 году Казанская икона была главной святыней ополчения Минина и Пожарского, освободившего Москву.

В воскресенье патриарх примет участие в возложении венков у памятника Минину и Пожарскому и открытии выставки «Сокровища музеев России» в Центральном выставочном зале «Манеж».

В Липецке праздничные мероприятия по традиции проходят на площади Петра Великого, торжественную часть открыли врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Сергей Иванов, сообщает Most.tv.

После митинга на площади начался концерт ансамбля «Зень».

В Кемерово День народного единства отмечают на бульваре Строителей, где проходит концерт «Россия объединяет», сообщает «Газета24».

На площадке собрались сотни кемеровчан. Всего в Кемерово состоится 80 спортивных и культурно-массовых событий.

В Петербурге жителей города поздравили с праздником врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, сообщает Topspb.tv. Официальный старт мероприятиям будет дан в 12.00, когда прозвучит традиционный полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости. В 14.00 в БКЗ «Октябрьский» начнется праздничный концерт, а 16.00 откроется гала-концерт фестиваля «Мир и дружба всех народов» в подростково-молодежном досуговом центре «Фрунзенский».

В 20.00 петербуржцев приглашают на фестиваль света на площадке СКК «Петербургский», там же будет проходить шоу дронов.

На Ямале День народного единства отмечают представители 112 народностей и национальностей, сообщают «Вести-Ямал». Новый Уренгой встретил праздникмолодежным шариковым флеш-мобом. В Салехарде прошел торжественный митинг у здания ЦКиС «Геолог».

В Тамбове в День народного единства пасмурно и дождливо, но к 10.00 на площади Музыки на народные гуляния собрались более 20 тыс. гостей, сообщает Top68.

Ранее эксперты объяснили в комментарии газете ВЗГЛЯД смысл празднования Дня народного единства.

Добавим, что о масштабах праздника говорит то, что готовиться к нему начали заранее. Еще накануне состоялся этнографический диктант с участием 300 тыс. человек. В воскресенье фестивали национальностей проходят по всем федеральным округам.

Грандиозный праздник национальностей «Россия – это мы!» проходит в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Он продлится с 10.00 до 13.00. В прошлом году на акции было более 400 участников, в этом году должен состояться многотысячный праздник.

Также пройдет флешмоб: более 450 волонтеров «Молодежки ОНФ» встанут в круг и поднимут флаги всех 85 российских субъектов. А каждому, кто сделает фото с флагами и поставит хэштег #Россияэтомы, волонтеры вручат памятный сувенир.

В Московской области праздник пройдет в необычном формате в ТЦ «Мега» в Химках – здесь исторические личности встретятся с героями современности.

В рамках проекта «Уличные галереи» на Садовом кольце (ул. Валовая, 29) на фасад дома будет проецироваться огромный рисунок. На торцевой части здания появятся люди разных национальностей, занимающиеся ежедневными делами. Издалека будет казаться, что у дома отсутствует стена.

По всей стране пройдут творческие фестивали, направленные на демонстрацию единства многонациональных народов России. Так, в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел. В Нижнем Новгороде ожидается фестиваль национальных литератур и поэзии народов России.

Венцом праздника станет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», которая на этот раз пройдет под девизом «Искусство объединяет». На различных площадках пройдут лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов (но из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока), мастер-классы. Предполагается задействовать не только музеи, театры и кинозалы, но и открытые площадки, парки, транспорт, общественные пространства, библиотеки.