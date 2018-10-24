В России отмечают День народного единства

Взгляд
4 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко провоцирует верующих к неповиновению

Подписанное Киевом и Фанаром соглашение грозит началом настоящей религиозной войны на Украине Фото: Mikhail Palinchak/Reuters
Подписанное Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве грозит пагубными последствиями для обоих. Первый ставит крест на переизбрании, второй клеймит себя печатью исторического позора. Впрочем, Порошенко ожидает скорого получения томоса и появления «объединенной» украинской церкви. Но как на происходящее отреагируют десятки тысяч участников всеукраинского крестного хода? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
Перейти а раздел…

Франция может потерять важную часть территории

Сырьевой придаток Франции бьется за независимостьФото: Theo Rouby/AP/ТАСС
Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества - и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 4 комментария

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Самолет с 173 людьми на борту совершил аварийную посадку в Красноярске
          Якутия нашла решение проблемы высоких цен на бензинМетро Москвы прокомментировало инцидент с актрисой ВасильевойПод Волгоградом глухонемой ребенок погиб, провалившись в выгребную ямуБоты обвалили рейтинг фильма «Крымский мост»
          Берлин предложил пересмотреть режим контроля вооруженийНа Украине обвинили Меркель в потере КрымаМэй «решила» ирландский вопрос ценой независимости БританииВ Крыму назвали ракетные учения Украины «комариным писком»
          В США призвали Европу заранее разрешить ввод войск НАТО на свою территориюПушков оценил разговор Порошенко и Эрдогана о миротворческой миссии в ДонбассеМатч сборных России и Канады прервали в третьем периодеВ США усомнились в способности Науэрт работать на посту постпреда в ООН

          Главная тема


          Франция может потерять важную часть территории

          «компенсировать убытки»


          Украина приступила к «плану Б» по «Северному потоку – 2»

          новейшие комплексы


          На Западе признали превосходство российской системы ПВО

          ревность к коллеге


          Стали известны неожиданные подробности дела об изнасиловании в Уфе

          Видео

          «для возвращения мужчин»


          Российская фигуристка запустила флешмоб с публичным раздеванием (видео)

          «Великие имена России»


          Арбенина прокомментировала идею назвать аэропорт в Петербурге именем Собчака

          чужие объятья


          Саркози рассказал о непредвиденных последствиях санкций против России

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          «проверенные методы»


          На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          В России отмечают День народного единства

             4 ноября 2018, 11:59
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В воскресенье по всей стране проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.

          Празднование Дня народного единства началось в Якутске, где состоялся торжественный митинг общественности на площади Петра Бекетова – основоположника города, землепроходца, исследователя Сибири. На митинг в 20-градусный мороз собрались несколько сотен жителей, которые приняли участие в праздничных флешмобах и танцевальных акциях, передает ТАСС.

          Митинг продолжился танцевальным флешмобом народов России, участники исполнили традиционный круговой танец якутов – осуохай. Также прошли мастер-классы по приготовлению одного из любимых блюд жителей Якутии строганины – нарезанной стружкой замороженной рыбы.

          Жители города также совершат традиционный Крестный ход и молебен в честь Казанской иконы Божьей матери и Дня народного единства, состоятся акция «Россия – это мы», выставка археологических находок «Якутск: история под ногами».

          В Чите православные прошли крестным ходом по центру города в День народного единства. В нем приняли участие около 3 тыс. верующих. На Театральной площади в воскресенье выступают артисты ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», пройдет флешмоб «Хоровод дружбы».

          На Камчатке также мероприятия уже подходят к концу. В полдень по местному времени на главной площади Петропавловска-Камчатского собралось несколько сотен горожан, пришедших на праздничный концерт по случаю Дня народного единства. В своих национальных костюмах на площадь пришли представители многочисленных диаспор. В Петропавловске-Камчатском празднование также перешло на береговую линию Авачинской бухты, где начался корякский обрядовый праздник «Хололо» - коренные жители Камчатки знакомили пришедших со своими традициями.

          Празднование Дня народного единства в Южно-Сахалинске также началось с торжественного шествия с иконой Казанской Божией Матери. В шествии приняли участие несколько сотен человек. Некоторые диаспоры преодолели весь путь в национальных костюмах – без верхней одежды.

          «Русь пережила множество потрясений, но разные народы объединялись и одерживали победу. Нужно помнить об этом всегда», – напомнила Щербина участникам торжеств.

          Все мероприятия, которые намечены в воскресенье в Южно-Сахалинске, проходят под девизом «Искусство объединяет», а главной площадкой станет территория исторического парка «Россия – моя история».

          В Москве проходит праздничная Божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля по случаю дня Казанской иконы Божией Матери, совпадающего с Днем народного единства. Ее возглавил патриарх Кирилл, торжества посвящены государственному празднику и церковному. В 1612 году Казанская икона была главной святыней ополчения Минина и Пожарского, освободившего Москву.

          В воскресенье патриарх примет участие в возложении венков у памятника Минину и Пожарскому и открытии выставки «Сокровища музеев России» в Центральном выставочном зале «Манеж».

          В Липецке праздничные мероприятия по традиции проходят на площади Петра Великого, торжественную часть открыли врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Сергей Иванов, сообщает Most.tv.

          После митинга на площади начался концерт ансамбля «Зень».

          В Кемерово День народного единства отмечают на бульваре Строителей, где проходит концерт «Россия объединяет», сообщает «Газета24».

          На площадке собрались сотни кемеровчан. Всего в Кемерово состоится 80 спортивных и культурно-массовых событий.

          В Петербурге жителей города поздравили с праздником врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, сообщает Topspb.tv. Официальный старт мероприятиям будет дан в 12.00, когда прозвучит традиционный полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости. В 14.00 в БКЗ «Октябрьский» начнется праздничный концерт, а 16.00 откроется гала-концерт фестиваля «Мир и дружба всех народов» в подростково-молодежном досуговом центре «Фрунзенский».

          В 20.00 петербуржцев приглашают на фестиваль света на площадке СКК «Петербургский», там же будет проходить шоу дронов.

          На Ямале День народного единства отмечают представители 112 народностей и национальностей, сообщают «Вести-Ямал». Новый Уренгой встретил праздникмолодежным шариковым флеш-мобом. В Салехарде прошел торжественный митинг у здания ЦКиС «Геолог».

          В Тамбове в День народного единства пасмурно и дождливо, но к 10.00 на площади Музыки на народные гуляния собрались более 20 тыс. гостей, сообщает Top68.

          Ранее эксперты объяснили в комментарии газете ВЗГЛЯД смысл празднования Дня народного единства.

          Добавим, что о масштабах праздника говорит то, что готовиться к нему начали заранее. Еще накануне состоялся этнографический диктант с участием 300 тыс. человек. В воскресенье фестивали национальностей проходят по всем федеральным округам.

          Грандиозный праздник национальностей «Россия – это мы!» проходит в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Он продлится с 10.00 до 13.00. В прошлом году на акции было более 400 участников, в этом году должен состояться многотысячный праздник.

          Также пройдет флешмоб: более 450 волонтеров «Молодежки ОНФ» встанут в круг и поднимут флаги всех 85 российских субъектов. А каждому, кто сделает фото с флагами и поставит хэштег #Россияэтомы, волонтеры вручат памятный сувенир.

          В Московской области праздник пройдет в необычном формате в ТЦ «Мега» в Химках – здесь исторические личности встретятся с героями современности.

          В рамках проекта «Уличные галереи» на Садовом кольце (ул. Валовая, 29) на фасад дома будет проецироваться огромный рисунок. На торцевой части здания появятся люди разных национальностей, занимающиеся ежедневными делами. Издалека будет казаться, что у дома отсутствует стена.

          По всей стране пройдут творческие фестивали, направленные на демонстрацию единства многонациональных народов России. Так, в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел. В Нижнем Новгороде ожидается фестиваль национальных литератур и поэзии народов России.

          Венцом праздника станет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», которая на этот раз пройдет под девизом «Искусство объединяет». На различных площадках пройдут лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов (но из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока), мастер-классы. Предполагается задействовать не только музеи, театры и кинозалы, но и открытые площадки, парки, транспорт, общественные пространства, библиотеки.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............