Эксперты рассказали о смысле и предназначении Дня народного единства

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3 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Америке стоит привыкнуть, что сговорчивых русских просто не существует

Посол Джон Хантсман после вручения верительных грамот Владимиру ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
Одно из самых интересных мест в только что опубликованном интервью посла США в России Джона Хантсмана американскому изданию Deseret News посвящено его впечатлению от русских, сложившемуся у него после года пребывания в Москве. Посла особенно удивила русская несговорчивость. Действительно, удивительно – но не открытие американца, а то, какими он считал нас раньше.  Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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«Тираническая тройка» Болтона должна быть «четверкой»

Болтон пообещал разрушить «грязную колыбель коммунизма в западном полушарии»Фото: Martial Trezzini/EPA/ТАСС
Эмиссар Дональда Трампа бросил вызов трем странам Латинской Америки, фактически пообещав сместить правящие там режимы с помощью санкций. В «тираническую тройку» Болтона вошли Венесуэла, Куба и Никарагуа. Это очень странный перечень. Врагов у США на континенте значительно больше. По каким же критериям Болтон составлял свой черный список?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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          Эксперты рассказали о смысле и предназначении Дня народного единства

             3 ноября 2018, 13:55
          Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          «День единства – это братство, единство народов, единство разных частей России, он является основой для нашего общего мирного существования в рамках одной страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В День народного единства по всей стране пройдут различные праздничные мероприятия и акции.

          Директор Центра политического анализа Павел Данилин возразил тем, кто называет День народного единства неактуальным событием и считает, что народу плевать на победу народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. Благодаря подвигу ополчения, России удалось положить конец смуте, вызванной отсутствием единовластия

          «Народу не плевать на победу Минина и Пожарского. Мы гордимся событиями нашей истории. Победа Минина и Пожарского – одно из ключевых событий нашей истории. В этом контексте очень важно, что эта победа была достигнута через единение разных слоев общества и разных национальностей», – сказал Данилин.

          Он напомнил, что в событиях тех лет участвовали не только русские, но и татары, башкиры, представители других национальностей. «Все национальности, которые входили в Русское царство, внесли свой вклад. День национального единства – это братство, единство народов, единство разных частей России, и является основой для нашего общего мирного существования в рамках нашей одной страны», – подчеркнул Данилин.

          Такого же мнения придерживается член Общественной палаты Максим Григорьев. «Те исторические события очень важны. Они дают людям возможность помнить, что Россия фактически завоевала свою независимость. И что важно – это было сделано с участием практически всех, как сейчас сказали бы, слоев населения. В этом участвовали представители знати, народное ополчение, военные группы, купечество, рядовое население. И то, что самым разным группам удалось объединиться, преодолеть раздробленность и вместе выступить против внешнего врага, – это очень важное, памятное и символическое событие, которое нужно праздновать. Кроме победы над внешним врагом – это еще очень серьезный пример объединения самых разных групп населения, что позволяет этот праздник называть Днем народного единства», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

          По словам Данилина, в России много национальностей и конфессий. «Если мы будем продолжать подчеркивать, углублять тему единства, то в этом будет наша сила. А если, наоборот, использовать это как разделительную линию, то можно добиться того, что «рванет». Наше единство – наша сила. Мы должны постоянно холить его и лелеять. Мы должны поддерживать этот праздник и всячески подчеркивать нашу общность. Это особенно важно на фоне происходящих у наших соседей событий», – убежден Павел Данилин.

          Григорьев подчеркивает, что это праздник не «единства парламентских фракций» и разных комбинаций политических сил, а именно единства национальностей и народов России. Именно поэтому уже второй год подряд главные события праздника направлены на популяризацию многонациональных культур, традиций и обычаев народов России.

          «Это единство практически всех групп населения, в том числе рядового народа, который принимал в этом участие. Надо вспомнить, как многое люди жертвовали, как купцы жертвовали средства, а люди вступали в ополчение. Это было народное движение, а не созданное по какой-либо разнарядке или сверху. Это было движение самых разных групп, которые объединились», – подытожил Максим Григорьев.

          О масштабах праздника говорит то, что готовиться к нему начали заранее. Еще накануне состоялся этнографический диктант с участием 300 тыс. человек. А в воскресенье по всем федеральным округам пройдут фестивали национальностей (в прошлом году в них участвовало более 1,2 млн человек).

          Ряд мероприятий заслуживает особого внимания. Грандиозный праздник национальностей «Россия – это мы!» пройдет в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Он продлится с 10.00 до 13.00. В прошлом году акция собрала более 400 участников, а в этом обещает перерасти в многотысячный праздник.

          Помимо концерта и многочисленных конкурсов пройдет флешмоб: более 450 волонтеров «Молодежки ОНФ» встанут в круг и поднимут флаги всех 85 российских субъектов. А каждому, кто сделает фото с флагами и поставит хэштег #Россияэтомы, волонтеры вручат памятный сувенир.

          В Московской области праздник пройдет в необычном формате в ТЦ «Мега» в Химках. На одной площадке исторические личности встретятся с героями современности. Также на мероприятии будет работать интерактивная выставочная зона.

          В рамках проекта «Уличные галереи» на Садовом кольце (ул. Валовая, 29) на фасад дома будет проецироваться огромный рисунок. На торцевой части здания появятся люди разных национальностей, занимающиеся ежедневными делами. Издалека будет казаться, что у дома отсутствует стена.

          По всей стране пройдут творческие фестивали, направленные на демонстрацию единства многонациональных народов России. В Хабаровске состоится фестиваль культуры и искусств народов России, а в Новосибирске – народных обычаев и традиций. В Екатеринбурге весь день будет проходить фестиваль спортивных и боевых искусств народов России, а в Санкт-Петербурге – народных промыслов и ремесел. В Нижнем Новгороде ожидается фестиваль национальных литератур и поэзии народов России. А в Пятигорске и Ростове-на-Дону – кухонь народов и народных песен и танцев.

          С пятницы в школах проходят открытые уроки об истории Дня народного единства, также на них рассказывают с помощью интерактивных технологий о принципах межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

          Венцом праздника станет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», которая на этот раз пройдет под девизом «Искусство объединяет». На различных площадках пройдут лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов (но из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока), мастер-классы. Предполагается задействовать не только музеи, театры и кинозалы, но и открытые площадки, парки, транспорт, общественные пространства, библиотеки.


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