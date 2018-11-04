На Поклонной горе прошел масштабный флешмоб «Россия – это мы!»

Музей Победы совместно с общественным движением «Молодежка ОНФ» организовали на Поклонной горе патриотический флешмоб «Россия – это мы!», который был приурочен ко Дню народного единства.

Почти полтысячи волонтеров подняли флаги 85 субъектов Российской Федерации у стен музея на Поклонной горе в знак крепкой дружбы и единства всех людей в стране, сообщает «Ридус».

В Общероссийском народном фронте отмечают, что День народного единства напоминает людям «не только о важнейших исторических событиях, но и напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения».

«Он напоминает о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия», – отметил глава департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Волонтеры, представляющие разные субъекты России, рассказывали гостям праздника интересные факты из истории регионов страны, а пользователи соцсетей, которые опубликовали фото с флагами под хэштегом #Россияэтомы, получили памятный сувенир от организаторов акции.

Весь день вход в Музей Победы будет бесплатным, а празднования продолжатся до самого вечера: гостей праздника ждет концерт, дискотека и бесплатная дегустация блюд.

В воскресенье в России отмечают День народного единства.