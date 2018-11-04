В День народного единства москвичей поздравили огромным граффити

Компания «Городские Галереи» поздравила москвичей с Днем народного единства огромным граффити на фасаде дома, выполненным в рамках проекта «Уличные Галереи».

Патриотичный арт-объект, приуроченный к празднику, показывающий несколько обычных московских квартир в срезе, выполнен на здании Садового кольца (улица Валовая, дом 29). Сделать памятную фотографию или видео на фоне, созданной художниками оптической иллюзии, может любой желающий в период с 4 ноября по 4 декабря.

На торцевой части здания изображены самые обычные люди разных национальностей, занимающиеся своими ежедневными делами. Издалека кажется, что у дома отсутствует стена, привлекая внимание прохожих и проезжающих. Дополняет картину патриотическая надпись, напоминающая нам о том, что все народы нашей многонациональной родины живут бок о бок.

Организаторы отмечают, что в России существует ряд государственных праздников, которые направлены на воспитание патриотического настроения. Подобные мероприятия в первую очередь ориентированы на усиление патриотизма, позитивное восприятие символов государственности и взращивание национальной гордости.

В России в воскресенье отмечается День народного единства.