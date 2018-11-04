Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в сопровождении глав различных религиозных объединений возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

В церемонии принял участие предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава русской старообрядческой церкви митрополит Корнилий и другие представители религиозных объединений, передает РИА «Новости».

Также в церемонии приняли участии члены президентского совета по межнациональным отношениям, школьники, студенты и представители молодежных организаций.

Также Путин посетил выставку «Православная Русь ко Дню народного единства. Сокровища музеев России», передает ТАСС.

Он прибыл на выставку вместе с патриархом Кириллом, их встретили и сопровождали министр культуры России Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Выставка открылась в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. На ней представлены около 280 самых значимых шедевров из 50 музеев страны, в том числе икона «Умиление» из Псково-Печерского монастыря.

Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям выставки «Сокровища музеев России» выразил уверенность, что она вызовет широкий общественный интерес, будет содействовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства.

В воскресенье в России отмечается День народного единства – в честь избавления Москвы от польских интервентов в 1612 году ополчением под руководством Минина и Пожарского.