В Манеже откроют выставку самых значимых экспонатов из 50 музеев России

В воскресенье в Центральном Манеже в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства» открывается беспрецедентная по своему масштабу экспозиция «Сокровища музеев России», которая будет работать до 25 ноября.

В Манеже собрано около 300 самых значимых экспонатов из 50 музеев России. Впервые в истории России в одном месте покажут художественные произведения из разных уголков страны: от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии, сообщается в пресс-срелизе организаторов.

На выставке представлены произведения нескольких столетий: от икон эпохи Рюриковичей до ХХ века.

При подготовке к открытию проведена огромная работа. Общая протяженность маршрутов по сбору произведений из региональных музеев составила 145 тыс. 40 км. Множество картин специально для выставки в Манеже были отреставрированы.

Основной темой экспозиции стало нерушимое единство культурного пространства страны. Произведения не только говорят об огромном творческом потенциале, но и являют собой колоссальный образовательный и художественный фонд.

Художественные коллекции региональных музеев уникальны. Сформированные усилиями нескольких поколений коллекционеров, музейных работников, художников и их наследников, они преодолевают стереотипные представления о провинциальных музеях.

Кураторской группой проекта, в которую вошли искусствоведы Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и эксперты Патриаршего совета по культуре, представлена история российского искусства во всем его многообразии, начиная с икон и парсун XVII века и заканчивая как известными широкой общественности, так и практически не покидавшими пределы региональных музеев полотнами великих художников: Карл Брюллов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Илья Репин, Борис Кустодиев и многие другие.

Представлены все жанры живописи: портрет (дворянский, мещанский, крестьянский), пейзаж от севера до юга России, городской пейзаж, исторические полотна. Выставка станет значимым событием для жизни столицы. Уже сейчас к ней проявляют интерес искусствоведы и ценители живописи.

На выставке будет представлена в том числе икона Божией Матери «Умиление» начала XVI века из Псково-Печерского монастыря прибудет в Манеж на выставку «Сокровища музеев России». Она станет центральным и самым древним произведением на экспозиции-продолжении цикла «Россия – Моя история». Для всех желающих будет организован удобный подход к иконе, а также возможность познакомиться с другими образами, привезенными из региональных коллекций обычно не доступных столичной аудитории.

Празднование иконы «Умиление» совершается 7/20 мая, 21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля, 26 августа/8 сентября и 7/20 октября (в память избавления Пскова от нашествия Наполеона в 1812 году).

В рамках экспозиции для всех возрастных групп будет организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа, подготовленная Минкультуры России, историческим парком «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереей и ГМВЦ «РОСИЗО». При этом в 2019–2020 годах цикл экспозиций планируется продолжить. Будут представлены выставки, посвященные русскому и западноевропейскому искусству.

Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства Москвы и Минкультуры России.