Икону Божьей Матери «Умиление» покажут на выставке «Сокровища музеев России» в Манеже

Икона Божьей Матери начала XVI века «Умиление» станет центральным и самым древним произведением на экспозиции «Сокровища музеев России» в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства» в ЦВЗ Манеж; она пробудет на выставке с 4 по 25 ноября.

Икона станет центральным произведением на экспозиции-продолжении цикла «Россия – моя история», сообщается в пресс-релизе организаторов выставки.

Икона хранится в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, это один из самых почитаемых и известных образов псковской земли. 3 ноября она займет свое место на специально подготовленном аналое, украшающим вход в первый из девяти экспозиционных залов выставки «Сокровища музеев России».

Для всех желающих будет организован удобный подход к иконе, а также возможность познакомиться с другими образами, привезенными из региональных коллекций обычно не доступных столичной аудитории.

Икона была, по преданию, написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери. Она была принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Федором во время игуменства преподобного Корнилия Псково-Печерского (XVI век) и прославилась как исцелительница незрячих и Заступница Северо-Западных рубежей России. Во время Ливонской войны войска Стефана Батория пять месяцев осаждали крепость Пскова и 30 раз тщетно пытались взять Кремль штурмом.

При царе Феодоре Иоанновиче она была украшена жемчугом и каменьями – алмазами, изумрудами, яхонтами, аметистами – в память чудесного избавления города Пскова от тяжелой осады 1581 года.

В 1812 году во время вторжения в Россию Наполеон занял Полоцк, угроза снова нависла и над Псковом. 7 октября по старому стилю был совершен крестный ход с иконой, и в тот же день русские войска отбили Полоцк. В память об этом событии в Псково-Печерской обители был возведен новый храм в честь Святого Архистратига Михаила, а указанный чудотворный образ был помещен у правого клироса.

В Москву икона прибудет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, где пробудет на выставке до 25 ноября, а после чего вернется на псковскую землю.