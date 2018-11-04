Путин объяснил способность России преодолевать рубежные этапы истории

На рубежных этапах истории России ее будущее определяли мужество, сплоченность и воля народа, заявил президент Владимир Путин в День народного единства.

«В нашей истории было немало рубежных этапов, когда главным для всех становилось будущее родины, ее спасение. И судьбу страны неизменно определяли мужество, сплоченность, воля народа», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что День народного единства приурочен к событиям, от которых страну отделяют более четырех веков, однако величие того подвига «не меркнет». По словам Путина, на подвиг народ подняла «любовь к отечеству»

«Объединила людей разных национальностей и сословий. Они положили конец смутам, раздору, предательству», – сказал Путин.

Он добавил, что тогда была восстановлена прочная власть, россияне «не позволили захватчикам разрушить, ослабить свое государство и единство российской нации», своим примером «завещали заботиться о России, хранить суверенитет государства, беречь мир и согласие».

Ранее в воскресенье Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, которые в 1612 году возглавили народное ополчение.