Брилев объяснил, откуда у него британский паспорт

Тележурналист Сергей Брилев в ответ на совет телеведущего Владимира Познера сдать британский паспорт рассказал, как он получил гражданство Великобритании.

«Для того, чтобы сохранить для ВГТРК такую важную точку, как Лондон, мы с женой пошли на то, чтобы оплачивать счета корпункта из своего кармана: (...) из тех доходов, которые я получал за выступления на Би-би-си, Sky News», – пояснил Брилев в своем Facebook.

Он добавил, что стал тем, кого сейчас в России называют «самозанятым», а с точки здрения британского бухучета у него возник доход на территории Великобритании.

«Значит, надо было платить британские налоги. Оплаченные налоги и время, проведенное в Британии, позволяли повысить иммиграционный статус. Почему это было не сделать? Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией», – продолжил тележурналист.

Брилев пояснил, что «на фоне безденежья» и «кадровой чехарды в ВГТРК» он начал искать работу и в 2000 году написал заявление работодателю с просьбой о прекращении работы в Британии из-за отсутствия финансирования.

«В 2001 году я неожиданно получил приглашение стать ведущим «Вестей» в Москве. Может быть, кто-то помнит, что дебютировал я в качестве такового 11 сентября 2001 года (то есть в день терактов США, когда провел сразу несколько многочасовых эфиров)», – сказал тележурналист.

По его словам, он еще некоторое время продолжал жить на два города, поскольку у супруги пошел карьерный рост в Лондоне.

«И в последующие годы меня продолжало многое связывать с Британией. Вы, Владимир Владимирович, почитайте мои уже напечатанные книги «Фидель. Футбол. Фолкленды», «Забытые союзники» и ту, которая вот-вот выйдет: «Нелегалы» наоборот». В них я бесконечно возвращаюсь к, конечно, непростой, но самоценной для меня истории отношений Москвы и Лондона. И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь», – заключил Брилев.

Напомним, Познер заявил, что на месте Брилева сдал бы британское гражданство. Телеведущий сказал, что давно знает своего коллегу и знает о его принципиальности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Брилев, получив гражданство Соединенного Королевства, ничего не нарушил.