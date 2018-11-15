Познер посоветовал Брилеву, как поступить с британским гражданством

Телеведущий Владимир Познер заявил, что на месте тележурналиста Сергея Брилева сдал бы британское гражданство.

«Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно. Понимаете, в его позиции это странно», – сказал Познер.

Видео опубликовано на сайте телеведущего.

Познер также рассказал, что давно знает Брилева и знает о его принципиальности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Сергей Брилев, получив британское гражданство ничего не нарушил.

До этого Брилев подтвердил, что у него действительно есть британское гражданство, добавив, что это известно его работодателям.