Кремль прокомментировал британское гражданство Брилева

Кремль не понимает шумихи, которая поднята вокруг британского гражданства тележурналиста Сергея Брилева, так как он ничего не нарушил, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Эхо Москвы».

«Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Он не является госслужащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются», – передает его слова «Интерфакс».

По его словам, Владимир Путин «хорошо знает Брилева» и остальных именитых журналистов, с которыми работает.

Накануне Брилев подтвердил, что у него действительно есть британское гражданство, добавив, что это известно его работодателям. Он также опроверг сведения о том, что якобы перекупил стрингера «Дождя», которая отправилась в Лондон снимать его дом.

Телеканал уже извинился перед Брилевым за публикацию недостоверной информации.