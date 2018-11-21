Пьяный украинец обнаружил «нападение России»

Житель Сумской области сообщил в полицию о нападении России на Украину. Мужчина объяснил свой поступок тем, что пересмотрел телевизор и много выпил.

Нарушителем оказался 42-летний житель Шосткинского района, сообщает ТСН.

«На линию 102 поступило сообщение о запланированном прорыве границы спецназовцами России в Брянской области», – сообщает источник. Спустя несколько часов полицейские разыскали и задержали звонившего.

Им оказался 42-летний житель Шосткинского района Сумской области. В ходе допроса мужчина сообщил, что смотрел парламентский телеканал «Рада», изрядно выпил, из-за негативных новостей у него не выдержали нервы.

«Ну пьяный был! Шо тут такого?», – попытался оправдаться украинец.

Ранее сенатор Франц Клинцевич заявил, что президент Украины Петр Порошенко похож на мальчика из сказки, который постоянно кричал: «Волки, волки!», поскольку в очередной раз говорит о том, что Россия готовит полномасштабную войну против Украины.