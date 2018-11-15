Порошенко сравнили с кричащим «Волки, волки!» мальчиком

«Когда Порошенко в очередной раз говорит о том, что Россия готовит полномасштабную войну против Украины, он напоминает мальчика из сказки, который постоянно кричал: «Волки, волки!» – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя очередное воинственное заявление украинского президента.

«Кто хорошо знает классику, понимает, что наступит момент, когда действительно этому парню никто не поможет, проблемы начнутся изнутри, из его же страны. Люди в ближайшее время возьмутся за палки, за вилы и грязной метлой погонят это правительство. То, что они творят, уму непостижимо, а для народа это большая серьезная наука», – рассказал газете ВЗЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Большое счастье в том, что жадные руководители Украины, которые поэтапно и коррумпированно проходили к власти, разбазарили и продали все то лучшее, что досталось им от военных округов СССР. Потому что при том уровне национализма, который зашкаливает, горячие головы могли бы устроить какие-то перестрелки, и тогда было бы уже совсем плохо», – считает Клинцевич.

Стрелять, по его словам, Украине сейчас нечем, горячих голов не так много и хватает трезвых, умных людей. Клинцевич уверен, что рано или поздно граждане Украины разберутся в своем руководстве и сделают правильный выбор на избирательных участках, несмотря на то, что сегодня Порошенко сделал все, чтобы можно было манипулировать общественным мнением и выборами исходя из военного положения.

«На Украине живут умные, цивилизованные, пусть достаточно терпеливые люди, но с русским менталитетом, которые долго запрягают, но потом едут быстро. Нынешней вакханалии на Украине, даже в присутствии американских инструкторов на всех этажах, осталось недолго, я в этом абсолютно убежден», – заключил собеседник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией.

По словам Порошенко, согласно «данным разведки», вблизи украинских границ якобы сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», – заявил Порошенко.

Напомним, в понедельник Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы, и разъясняла, почему попытка сорвать волеизъявление граждан с помощью военного положения с треском провалилась.