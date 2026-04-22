Бронированный грузовик ограбили на 1,8 млн долларов в Филадельфии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое вооруженных мужчин совершили вооруженное ограбление бронированного грузовика в районе Такони в Филадельфии, похитив 1,8 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 6ABC и источники в полиции.

Как отмечает телеканал, преступники были вооружены штурмовыми винтовками. После нападения они скрылись на синем автомобиле, который позднее был найден полицией брошенным в другом районе города. В настоящее время никто не задержан.

Расследованием инцидента занимается Федеральное бюро расследований, уточняют источники.

