МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в ограблении почты в Москве
МВД опубликовало видео задержания пяти человек по делу о разбойном нападении на отделение «Почты России», изъяты 142 тыс. рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД России сообщило о задержании пятерых человек по подозрению в разбойном нападении на отделение «Почты России», следует из сообщения в Telegram-канале Ирины Волк. Возраст подозреваемых составляет от 29 до 67 лет, среди них есть ранее судимые. У задержанных оперативники изъяли наличные в сумме 142 тыс. рублей.
По данным МВД, все задержанные уже доставлены в территориальные органы полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ, предусматривающей ответственность за разбой.
Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, выясняются обстоятельства нападения и возможная причастность других лиц.
Ранее утром 8 августа двое неизвестных в масках совершили налет на отделение «Почты России» и похитили деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет.
Сумма похищенного составила около 4,8 млн рублей. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело о разбое.
На юге Москвы задержали подозреваемых в нападении и хищении почти 5 млн рублей.