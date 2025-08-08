  • Новость часаСи Цзиньпин в разговоре с Путиным оценил контакты между Россией и США по Украине
    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    CNN: Пентагон получил право изымать дефицитное оружие с Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    16 комментариев
    8 августа 2025, 14:45 • Новости дня

    Уголовное дело по статье о разбое завели после ограбления почты в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дело по статье о разбойном нападении возбуждено после того, как неизвестные забрали кассу из отделения столичной почты, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Следователь возбудил дело по статье «Разбой», уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, 8 августа двое неизвестных в масках ворвались в отделение почты в Москве и забрали кассу, они покинули место преступления на такси.

    Прокуратура Москвы сообщила, что грабители украли порядка 4,8 млн рублей.

    Источник сообщал, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа.

    8 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы

    СК: В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы

    В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержали двух иностранных радикалов, подозреваемых в координированной из Евросоюза вербовке мигрантов в запрещенную террористическую организацию «Хизб ут-Тахрир», сообщил Следственный комитет.

    Всего задержано двое радикалов, они вербовали мигрантов в террористическую организацию, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Фигуранты являлись убежденными сторонниками организации и вели пропагандистскую деятельность среди трудовых мигрантов.

    В Центре общественных связей ФСБ указали, что операция проведена совместно с силовиками из Узбекистана. Кураторы радикалов находились на территории Евросоюза. В результате раскрыта ячейка, состоявшая из девяти иностранных граждан, занимавшихся вербовкой и обучением мигрантов для террористических целей.

    Радикалы использовали видео-конференц-связь в мессенджере Telegram для системного обучения «доктрине всемирного халифата» и вовлечения новых участников в организацию.

    У фигурантов были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации с данными о методах организации и формах деятельности террористической структуры.

    Уголовные дела завели по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Оперативные мероприятия продолжаются.

    В апреле шестерых членов «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в России) приговорили к срокам заключения от 11 до 14 лет за попытку насильственного захвата власти в Крыму.

    До этого ФСБ задержала в Крыму членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», а позже суд арестовал всех задержанных по делу о терроризме.

    Комментарии (11)
    8 августа 2025, 10:18 • Новости дня
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники, ограбившие столичное отделение почты утром, зашли в помещение со служебного входа, там в тот момент находился лишь один сотрудник, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В момент ограбления в помещении был лишь один сотрудник почтового отделения, он не пострадал, сказал собеседник ТАСС.

    Также он добавил, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.

    По словам собеседника, силовики уже установили приметы грабителей, их разыскивают.

    Он добавил, что в первую очередь учитываются лицо, верхняя одежда, а также другие выявленные особенности.

    Утром в пятницу двое неизвестных в масках ворвались в столичное отделение почты и забрали кассу. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

    В прокуратуре уточнили, что сумма похищенного составляет порядка 4,8 млн рублей.

    Комментарии (9)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (2)
    5 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на метро из-за ограничения движения

    Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Департамент транспорта Москвы сообщил о возможных ограничениях дорожного движения в центре города в среду и призвал передвигаться на метро.

    «Завтра в центре возможны локальные ограничения движения. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса.

    В ведомстве подчеркнули, что на дорожное движение могут повлиять мелкие дорожно-транспортные происшествия и дорожные работы. Водителей просят не пользоваться телефоном за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

    В июле на МКАД из-за аварии образовалась пробка длиной в три километра.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Вернувшийся из-за возможной неполадки рейс Москва – Пенза сел в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    По словам представителя авиационных служб, пассажирский SSJ-100, выполнявший рейс Москва – Пенза, вернулся в Шереметьево по причине возможной неполадки, передает ТАСС.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел из Москвы в 20.08. Решение о возвращении было принято в ходе полета.

    По данным сервиса Flightradar, борт развернулся над Рязанской областью примерно через полчаса полета.

    Дополнительные детали происшествия пока не раскрывались.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».


    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    В Москве неизвестные в масках ограбили почту
    В Москве неизвестные в масках ограбили почту
    @ moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу утром двое неизвестных ворвались в одно из столичных отделений почты и, пригрозив пистолетом, забрали кассу, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Злоумышленники в масках напали на отделения почты на юге Москвы, на улице Медиков, уточнил собеседник ТАСС.

    Они ворвались с пистолетом, угрожая оружием, забрали деньги, после чего скрылись с места происшествия.

    По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, нападение произошло утром в пятницу. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить личности преступников и задержать их.

    Источник отметил, что сумма похищенного превысила 1 млн рублей, по предварительным данным, неизвестные уехали на машине такси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мужчина вломился в закрытый магазин в Москве, чтобы украсть алкоголь и табак. В ноябре жителя Москвы приговорили к году и восьми месяцам колонии строгого режима за кражу шести шампуней и шести пачек масла из магазина «Перекресток».

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 17:04 • Новости дня
    Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет, на борту которого может находиться спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы.

    «Борт вылетел», – передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах. Уточняется, что речь идет о бизнес-джете Bombardier Global 7500.

    Этот же самолет утром прилетел в Москву, и на его борту находился спецпредставитель Дональда Трампа.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней Трампу.

    Комментарии (2)
    5 августа 2025, 22:57 • Новости дня
    Reuters: Уиткофф прибудет в Москву в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, сообщило Reuters.

    В сообщении Reuters говорится, что Уиткофф «прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством». Источник Agence France-Presse не подтвердил участие президента России Владимира Путина во встречах с американским дипломатом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в авиадиспетчерских службах сообщил, что самолет с Уиткоффом покинул территорию Соединенных Штатов. Глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс отказалась раскрывать повестку дня визита спецпосланника президента США в Россию.

    США заявили, что сокращают срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие с Украиной. Москва отвергла ультиматум США.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 12:27 • Новости дня
    Президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом.

    Его самолет совершил посадку в московском аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лидером ОАЭ 7 августа. Сообщалось, что стороны намерены рассмотреть вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и положение на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Глава РФПИ принял участие во встрече президента ОАЭ в аэропорту Москвы

    Глава РФПИ Дмитриев принял участие во встрече президента ОАЭ в аэропорту Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился среди официальных лиц, встречавших прибывшего в Россию президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Во встрече также участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    В честь приезда президента ОАЭ улицы Москвы украсили флагами Объединенных Арабских Эмиратов.

    Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в четверг прибыл в Россию с официальным визитом.

    Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с лидером ОАЭ 7 августа. Сообщалось, что стороны намерены рассмотреть вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и положение на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Пассажирам вернувшийся в Шереметьево рейса Москва – Пенза выделили резервный борт

    Tекст: Ирма Каплан

    Пассажиры самолета SSJ-100 сообщением Москва – Пенза, который вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, доберутся до города назначения на резервном борту, сообщил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Самолет, следовавший из Шереметьево вечерним рейсом Москва – Пенза, в 21.05 произвел посадку на аэродроме вылета Шереметьево из-за выявленной неисправности. В 22 часа из Шереметьево планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу», – сообщил он.

    Напомним, вечером четверга в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Мужчина в Москве погиб, пробив крышу машины после падения с высоты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице молодой человек скончался после падения на припаркованный автомобиль с большой высоты, сообщил представитель экстренных служб города в пятницу.

    Инцидент произошел на улице Амурской, дом 2, корпус 2, сказал собеседник РИА «Новости».

    Молодой мужчина утром в пятницу упал с 27-го этажа жилого дома на припаркованный легковой автомобиль. В результате падения он погиб, у машины оказалась пробита крыша.

    На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая личность погибшего и обстоятельства случившегося.

    В декабре 2023 года мужчина в костюме Деда Мороза упал с балкона 24-го этажа многоквартирного дома в Челябинске, он погиб.

    В феврале 2022 года житель Петербурга упал с высоты на ребенка, девочку госпитализировали, сообщил источник в силовых структурах города.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 21:38 • Новости дня
    Участники СВО выступили на гала-концерте в Москве с песнями о спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    В парке «Зарядье» в Москве состоялся гала-концерт второго сезона Всероссийского фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас».

    Мероприятие было посвящено популяризации в обществе, прежде всего среди молодежи,  песенного творчества действующих участников СВО, ветеранов, их родственников, волонтеров и очевидцев событий, сообщается в Telegram-канале фестиваля. Цель проекта – сохранить и передать будущим поколениям живую музыкальную летопись событий, посвященных героизму русского воинства.

    Руководителем фестиваля является Герой Советского Союза, монах Киприан (Бурков Валерий Анатольевич). Перед гала-концертом он провел встречу с участниками музыкального вечера. В ходе общения они рассказали о создании своих песен, делились личными историями и переживаниями, вдохновившими их на творчество.

    Отец Киприан особо отметил силу слова в песенном искусстве. По его словам, точность выражений и чистота языка играют ключевую роль: каждое произнесенное или спетое слово может вдохновлять, нести правду и сохранять человеческое достоинство. Он также предостерег авторов от чрезмерной эмоциональности или резких формулировок, которые способны превратить искусство в агрессию, недопустимую для духовного образа русского воина.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Адвокат предложил внести 3 млн рублей залога за редактора Baza Трифонова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова выступила с ходатайством об изменении меры пресечения.

    Адвокат Трифонова, обвиняемого в даче взятки, предложил внести 3 млн рублей в качестве залога для изменения меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, передает ТАСС.

    «Мы предлагаем залог в размере 3 млн рублей», – заявил адвокат Алексей Михальчик на заседании Мосгорсуда.

    В июле в столице правоохранители задержали главу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллегу по подозрению в передаче взятки. Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Трифонова под стражу.

    Сообщалось, что СК установил факты передачи журналистами Baza денег полицейским за информацию, изучив банковские переводы на счета силовиков.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Собянин открыл новые дороги и развязку в Новой Москве

    Мэр Москвы Собянин открыл движение по развязке у метро «Корниловская»

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой развязке у станции метро «Корниловская» и дорогам в поселке Мосрентген.

    Открытие движения по транспортной развязке и улично-дорожной сети у поселка Мосрентген состоялось при участии мэра Москвы Сергея Собянина, передает РИА «Новости».

    Он лично дал старт работе новых объектов, отметив готовность инфраструктуры фразой: «Готов объект?... Тогда поехали».

    Новые объекты позволили организовать прямой проезд между Калужским шоссе и станциями метро «Корниловская» и «Тютчевская» Троицкой линии. По данным столичной мэрии, транспортное обслуживание прилегающих территорий заметно улучшилось, а время в пути по новому маршруту сократилось с 20 до пяти минут.

    В рамках реконструкции построили 6,2 километра дорог и три инженерных сооружения, включая путепровод с прямым съездом на Калужское шоссе. Перепробег транспорта снизился на 2,5 километра. Загруженность съезда с внешней стороны МКАД на Калужское шоссе уменьшилась на 10%, а на участке улицы Адмирала Корнилова – на 7%.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через МЦД-3 в районе Ленинградского шоссе.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:15 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал девушку за убийство новорожденной дочери

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице избрали меру пресечения для девушки, признавшейся в убийстве новорожденной дочери в туалете общежития на улице Генерала Дорохова.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 20-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Девушка обвиняется по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

    По данным следствия, первого июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова было найдено тело новорожденной. Экспертиза показала, что причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

    В правоохранительных органах сообщили, что девушка родила в туалете дочь и оставила ее в унитазе, после чего ребенок захлебнулся. Вину обвиняемая признала полностью.

    В 2022 году в мусорном контейнере в Новой Москве нашли тело новорожденного ребенка.

    В 2021 году тело новорожденного нашли в мусоропроводе под Петербургом.

    В феврале 2025 года красноярская девятиклассница сбросила новорожденного в мусоропровод, ее признали психически нездоровой.

    Комментарии (0)
    Грузия признала ответственность за войну-2008 по международным документам
    Власти ФРГ приняли негласное решение прекратить работу российских СМИ
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    Пилот вертолета Robinson умер после посадки на вулкане Камчатки
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    Руководство Intel вступило в переговоры с Белым домом после скандала
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

