Уголовное дело по статье о разбое завели после ограбления почты в Москве
Дело по статье о разбойном нападении возбуждено после того, как неизвестные забрали кассу из отделения столичной почты, сообщили в Главном управлении МВД по городу.
Следователь возбудил дело по статье «Разбой», уточнили в ведомстве, передает ТАСС.
Напомним, 8 августа двое неизвестных в масках ворвались в отделение почты в Москве и забрали кассу, они покинули место преступления на такси.
Прокуратура Москвы сообщила, что грабители украли порядка 4,8 млн рублей.
Источник сообщал, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа.