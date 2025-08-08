Появились подробности ограбления почты в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

В момент ограбления в помещении был лишь один сотрудник почтового отделения, он не пострадал, сказал собеседник ТАСС.

Также он добавил, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.

По словам собеседника, силовики уже установили приметы грабителей, их разыскивают.

Он добавил, что в первую очередь учитываются лицо и верхняя одежда, и другие выявленные особенности.

Утром в пятницу двое неизвестных в масках ворвались в столичное отделение почты и забрали кассу. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

В прокуратуре уточнили, что сумма похищенного составляет порядка 4,8 млн рублей.