Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
Появились подробности ограбления почты в Москве
Злоумышленники, ограбившие столичное отделение почты утром, зашли в помещение со служебного входа, там в тот момент находился лишь один сотрудник, сообщил источник в правоохранительных органах.
В момент ограбления в помещении был лишь один сотрудник почтового отделения, он не пострадал, сказал собеседник ТАСС.
Также он добавил, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.
По словам собеседника, силовики уже установили приметы грабителей, их разыскивают.
Он добавил, что в первую очередь учитываются лицо и верхняя одежда, и другие выявленные особенности.
Утром в пятницу двое неизвестных в масках ворвались в столичное отделение почты и забрали кассу. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.
В прокуратуре уточнили, что сумма похищенного составляет порядка 4,8 млн рублей.