Российский рынок акций открылся ростом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций показывает незначительный рост на старте утренней торговой сессии, сообщает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличился на 0,04% по сравнению с предыдущим закрытием и достиг отметки 2758,78 пункта.

Утренняя торговая сессия на рынке акций проходит с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная сессия стартует в 9.50 и длится до 19.00 мск, именно в этот промежуток определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, в информационных целях рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). Во время основной сессии этот индекс полностью совпадает с официальным значением iMOEX.