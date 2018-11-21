Россия построит еще две подлодки класса «Борей»

Северное машиностроительное предприятие («Севмаш») построит к 2028 году по государственному заказу еще две серийный атомные стратегические подлодки проекта 955А «Борей-А», общее количество судов этого класса вырастет до 10, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы включена постройка еще двух «Бореев» проекта 955А, пока не получивших названия. Строительство подлодок начнется на «Севмаше» в 2024 году», – сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что первая подлодка должна будет передана в 2026 году, а вторая – в 2027.

ВМФ на данный момент располагает тремя подлодками проекта 955 «Борей», головная подлодка проекта 955А проходит заводские испытания. Строятся четыре серийные субмарины 955А.

«С закладкой еще двух подводных крейсеров общее число стратегических подлодок проектов 955 и 955А в составе флота возрастет до 10 единиц. Пять из них будут нести службу на Северном флоте, пять – на Тихоокеанском», – пояснил источник.

Ранее китайские СМИ назвали проект 955 «Борей» технологией, которую Россия никогда не продаст.