Порошенко заявил о «двух плохих новостях» для Путина

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя влияние инцидента в Керченском проливе на украинские выборы, заявил, что у него есть «две плохие новости» для российского лидера Владимира Путина.

«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», – заявил в интервью Sky News Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что провокация в Керченском проливе могла быть создана для воздействия на грядущие выборы.

Говоря о второй «плохой новости», Порошенко заявил: «Если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин».

Напомним, три военных украинских корабля 25 ноября нарушили российскую границу и были задержаны. После этого Порошенко предложил ввести военное положение на Украине на 60 дней.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что таким образом Порошенко пытался удержать власть и саботировать выборы нового президента Украины. Однако планы Порошенко сорвать выборы при помощи введения в стране военного положения провалились.