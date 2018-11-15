Комиссия Госдумы по этике задаст Лебедеву вопросы о поездке в США

Думская комиссия по этике не получала заявление с просьбой проверить пребывание вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР) в Майами во время региональной недели, но члены комиссии все равно зададут политику вопросы, заявил глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

«Нет, ни от кого не поступало пока заявление. Но мы в любом случае поинтересуемся, когда они приедут все, у коллег», – сказал Аршба РИА «Новости».

В четверг в СМИ появилась информация, что Лебедев выложил в Facebook фотографии из Майами, которые прокомментировал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, напомнив парламентарию о региональной неделе. Сейчас на странице Лебедева в Facebook этот пост отсутствует.

Тогда глава комиссии заявил, что думская комиссия по депутатской этике может изучить историю с пребыванием Лебедева в Майами во время региональной недели, если поступит соответствующее заявление.