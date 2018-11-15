Сенатор: Трамп создает некомфортную ситуацию для самих же украинских моряков

«Условия Трампа звучат откровенно недипломатично, если не сказать, более резко», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя ультимативные требования Дональда Трампа отпустить украинских моряков, нарушивших государственную границу России.

По словам члена международного комитета Совета Федерации Олега Морозова, «Россия действует в рамках национального законодательства и решать такие вопросы по окрику из другой страны никогда не будет. Мы выполняем закон, и граждане Украины находятся в заключении в полном соответствии с решением суда, в соответствии с нормами нашего законодательства».

Морозов считает, что такими заявлениями Трамп создает некомфортную ситуацию для самих же украинских моряков, потому что под давлением Москва никаких решений принимать не станет.

«Если исповедовать гуманизм и пытаться облегчить участь украинских моряков, то это следует делать по процедуре российского законодательства», – напомнил собеседник.

По мнению сенатора, Трамп пошел на поводу у антироссийского лобби в Штатах, которого он «по-настоящему боится».

«Боится – в смысле понимает, что война с этим лобби чревата для него большими политическими потерями. Выбирая между недружественной деятельностью в отношении Москвы и ссорой с антироссийским лобби, Дональд Трамп выбирает второе как наиболее простой путь. Для него приоритетом остаются внутриполитические и внутриэкономические проблемы», – заключил Морозов.

Напомним, накануне Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, напрямую увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море. Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что «Трампу глубоко плевать и на судьбу Порошенко, и вообще на Украину», а ситуация вокруг Керченского пролива была использована президентом США для решения внутриполитических задач.