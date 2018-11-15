Погребинский: Трампу глубоко плевать и на судьбу Порошенко, и вообще на Украину

«Перед началом работы обновленного Конгресса атмосфера в США накаленная, и Трампу нужно найти какой-то повод, чтобы не дать дополнительных аргументов подозревать его в связях с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя отмену встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине из-за конфликта в Керченском проливе.

Ситуация вокруг Керченского пролива была использована Дональдом Трампом как повод для отмены встречи с Владимиром Путиным, но не является причиной ее срыва, полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт не считает, что Трамп своим демаршем решил вдруг сознательно подыграть украинскому лидеру Петру Порошенко, который мечтает добиться переизбрания на мартовских президентских выборах.

«Вся эта история с отменой встречи Путина и Трампа не имеет никакого отношения к судьбе Петра Алексеевича Порошенко. Есть версия, что отмена встречи, скорее, связана с показаниями адвоката Трампа, который его подставил. Это более вероятно», – сказал киевский эксперт.

Он также уверен, что главу Белого дома украинский вопрос как таковой не беспокоит. «Трампу глубоко плевать и на судьбу Порошенко, и вообще на судьбу Украины. Мне кажется, что здесь не может быть двух мнений», – подчеркнул Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ уже назвали причины отмены встречи Путина и Трампа. Так, CNN счел, что своим решением Трамп решил сменить тему разговора и уйти от заголовков о том, что Майкл Коэн признал себя виновным в даче ложных показаний Конгрессу.

Напомним, в 2017 году на слушаниях в специальном комитете Сената по разведке Коэн сказал, что прекратил заниматься обсуждением возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве в январе 2016 года. В четверг же он признался, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, то есть уже тогда, когда Трамп был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США. По оценке экспертов, признание Коэна может иметь крайне серьезные последствия для Трампа, который, в свою очередь, уже опроверг заявление своего бывшего адвоката.

Накануне Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, напрямую увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на другую вероятную причину срыва встречи Путина и Трампа.