Экс-глава Апелляционного суда Крыма задержан на Украине

Бывший глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, объявленный в розыск по подозрению в государственной измене, задержан на Украине, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«3 ноября около 10.00 (11.00 мск) на основании постановления следственного судьи задержали бывшего главу Апелляционного суда Автономной республики Крым Валерия Чернобука», – написала Сарган в Facebook.

В ближайшее время Чернобука доставят в суд для избрания меры пресечения.

Чернобук возглавлял Апелляционный суд в Крыму до марта 2014 года, после этого до осени 2016 года он являлся судьей Апелляционного суда Днепропетровской области, а затем был уволен.