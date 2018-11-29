Нафтогаз опубликовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража

Нафтогаз опубликовал оригиналы окончательных решений международного арбитража по газовым контрактам.

«Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы на раскрытие деталей процесса в Стокгольме, НАК «Нафтогаз Украины» впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа», – говорится в сообщении украинской компании.

Между тем, некоторые части все же не были раскрыты из-за требований конфиденциальности договоров между Газпромом и Нафтогазом от 2009 года.

На прошлой неделе Нафтогаз произвел очередной зачет переплат Газпрома за транзит газа в октябре этого года суммой 3,8 млн долларов в счет погашения пени, начисляемой на задолженность российской компании согласно решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

В начале ноября Швейцарский суд по просьбе Украины лишил Газпром доходов от операторов «Северного потока» и «Северного потока – 2». Все средства от этих компаний будут идти не на Украину, а швейцарским приставам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, помешает ли это работе «Северного потока» и стройке «Северного потока – 2».

В июне Газпром смог добиться остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. После этого Нафтогаз перестал пытаться арестовать активы российской компании, из-за чего в нескольких странах отменили решения об аресте активов Газпрома.