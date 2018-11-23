Нафтогаз взыскал с Газпрома 3,8 млн долларов

НАК «Нафтогаз Украины» произвела очередной зачет переплат ПАО «Газпром» за транзит газа в октябре этого года суммой 3,8 млн долларов в счет погашения пени, начисляемой на задолженность российской компании согласно решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, сообщили в украинской компании.

«НАК «Нафтогаз» направила ПАО «Газпром» заявление о зачете переплат за транзит газа в октябре этого года в сумме 3,8 млн долларов в счет погашения пени», – передает ТАСС сообщение компании.

Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 млн долларов, добавили в НАК.

В июне Газпром смог добиться остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. После этого Нафтогаз перестал пытаться арестовать активы российской компании, из-за чего в нескольких странах отменили решения об аресте активов Газпрома.