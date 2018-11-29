В Германии начато расследование против сотрудников Siemens из-за «крымских турбин»

Прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трех граждан Германии, работающих на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге; они подозреваются в причастности к поставке семи турбин в Крым в обход санкционного режима, сообщил представитель ведомства.

Речь идет трех сотрудниках Siemens, двое из которых работают на российскую «дочку» компании, а один – на совместное предприятие в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Неизвестно, были ли они вовлечены в поставки или по меньшей мере знали о планах отправить турбины в Крым. «У нас есть подозрения», – сказал представитель прокуратуры.

Расследование продолжается.

Напомним, после скандала из-за поставок турбин Siemens в Крым концерн заявил, что ограничит сотрудничество с российскими компаниями в энергетической сфере.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что России понадобится около трех-пяти лет на создание собственных газовых турбин большой мощности, которые пока приходится закупать за рубежом.