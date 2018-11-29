Полицейский в Подмосковье напал на сотрудника прокуратуры

Полицейский в подмосковной Электростали напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, 28 ноября полицейский, находясь в здании городской прокуратуры, имея в руках нож, совершил нападение на сотрудника прокуратуры. Однако его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего», – сообщила она, передает ТАСС.

На допросе у следователя подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка не известны.

В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что полицейский напал на сотрудника прокуратуры, «потому что тот мешал ему сдать дело в суд».

В отношении сотрудника УМВД России по Электростали возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).