Электричку из Ростовской области пустили в обход Украины

Власти Ростовской области поменяли маршрут электрички из Ростова-на-Дону в Чертково, сообщил министр транспорта региона Андрей Иванов, уточнив, что такое решение принято из-за проблем с техническим обслуживанием пути, частично проходившего по украинской территории.

«Из Чертково маршрут ходил по старой ветке, ветка в трех местах пересекает границу с Украиной, есть вопросы, связанные с техническим обслуживанием пути, тем более в нынешних условиях», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, электричка будет ходить по новому маршруту до тех пор, пока не будут решены вопросы технического обслуживания.

Региональный министр уточнил, что электричка приходит на станцию Кутейниково, на новый вокзал, который построен в Чертковском районе. К станции Кутейниково организовали подвоз на автобусах, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Новая железнодорожная ветка, движение по которой было запущено в 2017 году, проходит по территории Чертковского и Миллеровского районов.