Известный украинский вратарь резко раскритиковал на русском языке местных политиков

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Шовковский рассказал, что еще больше уверился в невменяемости кандидатов на пост президента Украины после инцидента в Керченском проливе.

Шовковский признался, что давно не смотрел телевизор, но события в Керченском проливе «заставили стряхнуть пыль с пульта управления и впиться глазами и ушами в экран ТВ». Об этом он написал в Facebook.

В частности, он посмотрел заседание Верховной рады.

«И знаете, что я хочу сказать. Я не то, чтобы подозревал в невменяемости некоторых наших кандидатов на пост главы государства, я был уверен в этом. И рад, что не ошибся в своих выводах. Берегите себя и поменьше смотрите ТВ», – отметил он.

Свой пост Шовковский написал на русском языке.

В среду украинский президент Петр Порошенко допустил возможность увеличения минимальной зарплаты военных до 360 долларов в месяц со «дня вторжения». До этого он выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией.

Между тем замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко рассказывал о порядке действий в случае изъятия собственности людьми в военной форме в связи с введением военного положения в ряде районов страны.

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