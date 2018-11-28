Украинцам рассказали, как спасти от людей в камуфляже корову и машину

Замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко рассказал порядок действий в случае изъятия собственности людьми в военной форме.

«Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину – есть полиция. Обращайтесь в полицию - таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться», – сказал он, передает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Тимошенко рассказал, что ранее ему сообщали о представителях администрации Мариуполя и Бердянска, облаченных в камуфляж.

«Наши военкомы проверили на местах – никто в камуфляже не ходит. То есть кто-то занимается такой работой – грузить людей информацией, которая не соответствует действительности», – сказал Тимошенко.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли границу России, после чего были задержаны пограничниками. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток. 12 моряков из числа задержанных были арестованы судом в Симферополе.