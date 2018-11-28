В РАН объяснили отказ России от создания окололунной станции

Идея создания окололунной станции малоинтересна из-за высокой радиации и малого количества научных задач, отметил директор института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Петрукович назвал возможную экспедицию на Марс только разовым мероприятием из-за недостаточно высокого уровня развития космических технологий, передает РИА «Новости».

«Луна – наиболее логичная цель, при этом мы говорим именно о поверхности Луны. Окололунная станция гораздо менее интересна, так как из-за высокой дозы радиации космонавты не могут находиться там постоянно и научных целей для этой станции не так много», – сказал он.

Ранее сообщалось о планах России создать окололунную станцию, была создана ее концепция. Постройку ее было предложено начать после 2030 года.

Однако в среду стало известно, что Россия собирается развернуть обитаемую базу на Луне и открыть там обсерваторию. Проекты уже поддержаны Советом РАН по космосу.

О появлении в России новой государственной космической программы по освоению Луны сообщалось на прошлой неделе.