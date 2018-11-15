Все звонки о «минировании» крупных ТЦ в Москве поступили из-за границы

Все анонимные звонки о «минировании» крупных торговых центров в Москве идут из-за границы, сообщил представитель экстренных служб. Ранее в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы из 15 торговых центров более 5 тыс. человек.

«Звонки анонимные из-за пределов РФ. Откуда именно идут звонки, выясняется», – сказал источник РИА «Новости».

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, более 5 тыс. человек были эвакуированы из 15 торговых центров в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Половина объектов уже проверена, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. «Проверка в остальных продолжается, в ней задействованы кинологи. Очевидно, что все сообщения ложные», – пояснил источник.

Среди «заминированных» торговых центров оказались «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор», «Хорошо» и «Мозаика».

Анонимные сообщения стали поступать около 11.30 мск среды.

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, комментируя лжеминирования газете ВЗГЛЯД, заявил, что угроза минирования – достаточно часто встречающаяся форма воздействия на общество и государство.

«Связано ли это с эскалацией отношений с Украиной? Я надеюсь, что человек или группа лиц, которая совершила эти звонки, будет обнаружена, даже если эти люди действовали не в России, и соответствующее расследование покажет, с чем связаны звонки», – подчеркнул Ворожцов.

Напомним, в прошлом году в России была зафиксирована волна телефонного терроризма. Звонки о якобы минировании мест массового скопления граждан в различных городах России осуществлялись с территории Украины.