Трамп собрался в Афганистан

Американское издание The Washington Post утверждает, что глава Белого дома Дональд Трамп планирует до католического Рождества посетить военную базу США в Афганистане.

В стенограмме интервью главы Белого дома изданию вместо ответа на вопрос о сроках поездки в Афганистан указано: «Трамп сказал не для печати». Однако издание все же сообщило, что визит президента США в Афганистан возможен до католического Рождества, передает ТАСС.

«В подходящее время я посещу», – сказал Трамп.

Накануне в Афганистане погибли трое военнослужащих США. Неделей ранее при взрыве в Кабуле погибли 40 человек, еще 80 получили ранения.

Тем не менее, на прошлой неделе президент США объявил, что собирается отправиться в зону боевых действий.