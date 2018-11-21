Трамп пожаловался на потерю состояния и собрался в зону боевых действий

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что из-за президентства потерял «целое состояние», а также объявил, что собирается отправиться в зону боевых действий.

Он не уточнил, о какой зоне боевых действий идет речь, передает ТАСС.

Комментируя финансовые потери, Трамп сказал, что «нормально к этому относится», так как ожидал подобного. Он не назвал конкретную сумму, которую потерял, но обещал сделать это «когда-нибудь».

«Гигантское состояние, какого вы никогда не видели раньше», – сказал он, пояснив, что теперь «заключает сделки» в интересах США, а не для себя, потому что теперь ему «все равно».