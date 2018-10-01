Трамп рухнул в списке богатейших людей США

Президент США Дональд Трамп опустился в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes-400 сразу на 138 позиций.

Состояние Трампа уменьшилось из-за того, что его строительный бизнес перестает быть рентабельным. Кроме того, провалилась его стратегия по совмещению роли бизнесмена и поста президента, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

В рейтинге 2017 года Трамп занимал 248-ю строчку. Его состояние оценивалось в 3,1 млрд долларов. За год он потерял 0,6 млрд долларов. В 2016 году он находится на 156-й позиции.

Какое именно место занял Трамп в рейтинге 2018 года, не уточняется.

В мае в рейтинге самых влиятельных людей мира Forbes президент США Дональд Трамп занял третье место.