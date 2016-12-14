Путин опередил Трампа в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии Forbes

Президент России Владимир Путин занял вторую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира Forbes.

Первое место в списке занял главе КНР Си Цзиньпин, третье – президент США Дональд Трамп, сообщает Forbes.

Лидерство Си Цзиньпина объясняется тем, что ему удалось в марте добиться отмены конституционного запрета занимать должность главы Компартии Китая более одного срока и быть переизбранным руководителем страны.

Путин уступил первую строчку рейтинга впервые за четыре года. Трамп также опустился в списке – в предыдущем рейтинге он занимал второе место.

В первую пятерку самых влиятельных людей мира в 2018 году также попали канцлер ФРГ Ангела Меркель и самый богатый человек на планете, основатель Amazon.com 54-летний миллиардер Джефф Безос.

Напомним, в декабре 2016 года Путин в четвертый раз был назван самым влиятельным человеком мира по версии Forbes. Си Цзиньпин тогда занял лишь четвертое место.